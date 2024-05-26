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لبنان

من تبنين.. "حزب الله" نعى شهيداً جديداً من عناصره

Lebanon 24
26-05-2024 | 00:47
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نعى "حزب الله"، فجر اليوم الأحد، الشهيد حسين نبيه فواز (شهيد)، والذي قضى إبَّان المواجهات مع العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.
 
وذكر الحزب أنّ فواز هو من مواليد العام 1988، ومن بلدة تبنين - جنوب لبنان. 
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