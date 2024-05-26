من تبنين.. "حزب الله" نعى شهيداً جديداً من عناصره

نعى "حزب الله"، فجر اليوم الأحد، الشهيد حسين نبيه فواز (شهيد)، والذي قضى إبَّان المواجهات مع العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنّ فواز هو من مواليد العام 1988، ومن بلدة تبنين - جنوب لبنان.