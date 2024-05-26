نائب مرشح للاستبدال

لفتت مصادر كسروانية مراقبة لعمل نواب القضاء الى أن هناك تبديلاً محتملاً لأحد النواب في الانتخابات المقبلة من قبل الحزب الذي يمثله.

وقالت إن "النائب المُشار إليه غاب مؤخراً عن المشهد السياسي الكسرواني وحتى الوطني، كما أنه قلّص كثيراً من وتيرة خدماته الإنتخابية وعمله الإجتماعي، وهو ينصرف حالياً الى أعماله الخاصة في لبنان وخارجه".

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المصدر ختم أن "الحزب لم يحدد مَن سيكون خلف هذا النائب في كسروان، مكتفيا بالقول إن الخيارات كثيرة".