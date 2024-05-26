Advertisement

لبنان

الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-05-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1204179-638523092326572389.jpg
Doc-P-1204179-638523092326572389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر متابعة لعمل هيئة إدارة السير لـ"لبنان24" أنّ هناك سلسلة من الحلول ستظهرُ قريباً على صعيد أعمال "النافعة"، لاسيما أنَّ هناك محاولاتٍ لتحريك عجلة إتمام المعاملات بوتيرة سريعة.
Advertisement
 
ولفتت المعلومات إلى أنَّ ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قبل أيام بشأن توافر دفاتر السيارات وغيرها من المستندات المطلوبة، كله بات قيد التنفيذ، الأمر الذي سيساهم في تذليل العقبات التي اعترضت عمل النافعة تدريجياً.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ هناك دفعة كبيرة من "البطاقات الممغنطة" سيجري توزيعها على مختلف دوائر النافعة النشطة، الأمر الذي سيُسهل على المواطنين تسجيل آلياتهم وسياراتهم وفق المسارات القانونية المطلوبة.
 
في الوقت نفسه، تحدّثت المصادر عن إشكالية عالقة حتى الآن تتسمُ بعدم معرفة المواطنين الرسوم التي سيدفعونها لقاء تسجيل سياراتهم، وقالت: "هناك آليات تم تسعيرها بناء للرسوم الجمركية القديمة على أساس دولار 1500 ليرة، فيما هناك سيارات دخلت إلى لبنان وفق التسعيرة الجديدة. وبشكلٍ حاسم، فإنّ كل سيارة دخلت بناء للجُمرك القديم، سيتم تسجيلها على أساسه أي على دولار الـ1500 ليرة، بينما كل سيارة وصلت إلى لبنان وفق التسعيرة الجديدة، ستكون رسوم تسجيلها بناء لذلك".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:44 | 2024-05-26
06:36 | 2024-05-26
06:23 | 2024-05-26
06:12 | 2024-05-26
06:10 | 2024-05-26
06:03 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24