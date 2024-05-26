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لبنان

عن حوادث السير.. إليكم ما أعلنته غرفة التحكم المروري

Lebanon 24
26-05-2024 | 01:32
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أشارت غرفة التحكم المروري إلى وقوع 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونتج عن هذه الحوادث حسب غرفة التحكم سقوط قتيل و6 جرحى.
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غرفة التحكم المروري

حوادث سير

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