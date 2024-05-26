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لبنان

موظفو هذا القطاع عاطلون عن العمل بسبب الحرب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-05-2024 | 02:15
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يعاني مرشدو المواقع السياحية والأثرية اللبنانية من أحوال صعبة مع انخفاض عدد السياح الذين يقصدون لبنان.
 
فبعد صيفية حافلة تمكنوا من خلالها إنعاش مهنتهم العام الماضي، يعاني هؤلاء حاليًا، مع تخلي شركات السياحة عن العدد الأكبر منهم.
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هذا الأمر دفع بأغلب المرشدين إلى فتح صفحات خاصة لهم، يستقطبون من خلالها السياح، علمًا أن تكلفة الاستعانة بمرشد سياحي تختلف بين منطقة وأخرى، وذلك حسب مدة الرحلة، إذ تبدأ التكلفة من 150 دولارا، وترتفع حسب عدد الأماكن التي سيتم زيارتها.
 
بالتوازي، علم "لبنان24" أن بعضاً من المواقع السياحية باتت تطلب مرشداً سياحياً مرخّصا لدخول الموقع، وهذا ما قد يدفع بالسائح إلى البحث عن مرشد يتمتع بالخبرة اللازمة، علماً أن العديد من الأشخاص باتوا يمتهنون هذه المهنة من لا شيء، وهذا ما يعتبر تعدياً واضحاً على أصول العمل، إذ على سبيل المثال قد يستغل السائق الوضع ويعرض خدمات أحد أقاربه لناحية مساعدة السائح بالتعرف على المواقع الأثرية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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