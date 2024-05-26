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لبنان

"زغاريد" مصرية في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2024 | 03:45
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لاحظَ مواطنون مؤخراً وجود مجموعاتٍ سياحية مصرية كبيرة وصلت إلى لبنان مؤخراً عبر مطار بيروت، وكانت لها جولات في العديد من المرافق السياحية لاسيما جونيه وجبل لبنان.
وتبين أن تلك المجموعات السياحية تركت طابعاً مميزا في الأماكن التي زارتها، حيثُ أطلق بعض  السياح المصريين في إحدى الأماكن السياحية "الزغاريد" إحتفاءً بوجودهم في لبنان.
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إحدى المرشدات السياحيات اللواتي يواكبنَ مجموعات السُّياح العرب لاسيما المصريين قالت لـ"لبنان24" إنّ الأجواء التي يتركها الوافدون من "أمّ الدنيا" رائعة جداً، خصوصاً أن هؤلاء يحبون لبنان كثيراً ويرغبون دائماً في زيارة الأماكن الطبيعية التي تجعلهم يستأنسون بجمال هذا البلد وخيراته.
ولفتت إلى أنَّ أعداد الوافدين العرب إلى لبنان ليست ضعيفة، مؤكدة أن السياح العراقيين والمصريين يأتون في طليعة القادمين إلى لبنان خلال هذه الفترة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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