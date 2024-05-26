بشكلٍ فاضح.. مخدرات علناً عبر "إنترنت لبنان"! (صورة)

كشفت معلومات حصل عليها "لبنان24" أنَّ جهة تعمل على بيع منتجات عبر الإنترنت، بادرت مؤخراً إلى الإعلان عن "بيع كوكايين" علناً وبشكلٍ فاضح.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الفضيحة الأكبر تمثلت في إبراز تلك الجهة الكوكايين الموجود لديها بوضوح، طالبة من الراغبين بالشراء، التواصل معها عبر "فيسبوك".

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المصادر اعتبرت هذا الأمر بمثابة "إخبار" للجهات الأمنية المعنية، واضعة التفاصيل في عهدتها لإجراء المقتضى القانوني.