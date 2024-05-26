قصف عنيف.. ما جديد وضع الجنوب؟

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، ليل السبت - الأحد، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن بلدة الخيام تعرّضت لـ4 غارات عنيفة ليلاً وذلك بأقل من 5 دقائق.

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وعند الساعة الـ12 ليلاً، أطلق العدو عدداً من القذائف المُباشرة وبشكل متقطع على أطراف بلدتي زبقين وياطر، كما أغار الطيران المُعادي على بلدة عيتا الشعب.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، كما أُطلقت القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وفجر اليوم، أُطلقت نيران الرشاشات الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.