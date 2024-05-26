50 مليون دولار لمناطق لبنانية.. وزيرٌ يكشف التفاصيل

Advertisement

وفي كلمة له، أثنى ياسين على ما تقوم به IPT و LWM من اجل بيئة نظيفة، مشيراً الى انه "من واجبنا كوزارة دعم مثل هذه المشاريع المهمة وكسر النظريات التي كنا سمعناها في العام 2015".ولفت إلى أنّ "هذه المراكز موجودة في القانون وهي الطريقة السليمة للبدء بالفرز من المصدر"، مؤكداً أنّ "الأيام اثبتت اننا قادرون على الوصول الى طن يوميا من النفايات المفروزة، في سبيل خلق اقتصاد سليم ونحن قادرون على تحقيق ذلك" .وأكد أنّ "تصدير النفايات الى الخارج كما سبق وطالب بها البعض لاغراض معروفة غير ممكن، لان النفايات مسؤولية محلية وتوجد معاهدات دولية تمنع تصديرها الا ضمن شروط مشددة جدا جدا وهذه العملية غير متاحة الا اذا تم فرز النفايات من المصدر".ورأى أن "هذا النموذج من العمل الذي نشهده اليوم يظهر اهمية اشراك القطاع الخاص فيه كالتعاون الحاصل مع شركة كبيرة ومهمة IPT ، مع الوزارت المختصة، اننا قادرون على القيام بنموذج ناجح".وأعلن عن هبة من الـUNDP لتجهيز مراكز مماثلة في احياء مدينة بيروت بالتعاون مع IPT و LWM، مشدداً على "ضرورة تعميم هذا النموذج على المناطق كافة".وقال: "نحن ندعم في اطارنا التنظيمي وقادرون على البدء بإنقاذ قطاع النفايات من الانهيار الشامل في إطار هذه المبادرات ، فقطاع النفايات هو اهم القطاعات في الدولة، وبالتعاون مع القطاع الخاص والبلديات نستطيع تنظيم وتشجيع هكذا مبادرات والوقوف الى جانب هذه المراكز ليبقى هذا القطاع قائما ، والاستثمارات في قطاع النفايات آتية لا محالة" .وكشف ياسين عن مبلغ 50 مليون دولار معظمه هبات من البنك الدولي لعدد من المناطق اللبنانية في هذا المجال، وهناك مشروع كبير على الساحل اللبناني لنفاوض البنك الدولي عليه، ويمتد من عكار الى صور حيث النسبة الاكبر من التلوّث.