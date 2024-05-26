بكلماتٍ مؤثرة.. لحود يعزّي نصرالله

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توجّه الرئيس العماد اميل لحود بالتعزية الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله ووالده وإخوته، وقال: "هذه العائلة لم تبخل يوماً بتقديم الشهداء والتضحيات، دفاعاً عن الأرض في مواجهة كلّ عدوّ غاصب وطامع، وهذا الأمر هو نتاج تربية الأهل وخصوصاً الأمّ التي سيفتقدون حضورها بالجسد اليوم".وفي بيان له، أضاف لحود: "فقدان الوالدة هو لحظة ألم في أعماق الإنسان، ولكنّ الأجدى بها هنا أن تكون أيضاً لحظة فخر لأنّ الراحلة ربّت شخصيّةً استثنائيّة، مثل السيّد نصرالله، بلغ القيادة عن جدارة، وكان المثل الذي يُحتذى وتحوّل الى رمزٍ عبر مواقفه الصلبة ومبادئه التي لا يحيد عنها وثباته في الدفاع عن الحقّ".وختم لحود: "تعزيتنا الى الأخ السيّد حسن نصرالله بوفاة والدته، أسكنها الله فسيح جنّاته مع شهداء المقاومة الأبطال، ومع حفيدها هادي".