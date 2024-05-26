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أصدرت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" بياناً أعلنت فيه أن قيادتي "الحزب" و "حركة أمل"، ستتقبلان التعازي بوفاة السيدة أم حسن نصر الله والدة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، يوم الاثنين 27 أيار من الساعة الرابعة حتى السابعة.ولمناسبة مرور ثلاثة ايام على وفاتها، تستمر التعازي يوم الثلاثاء 28 أيار ابتداء من الساعة الرابعة، حيث تختتم مراسم العزاء بكلمة لسماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة السادسة والنصف من اليوم نفسه، وذلك في مجمع سيد الشهداء، بحسب ما ذكر البيان.