قبلان في نعي والدة نصرالله: أنجبت سيدا بحجم ثورة وسيادة

نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والدة الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقال في بيان: "لا يمكن أن لا ننعى للبنان وكل أحرار هذا العالم وميادين وجبهات هذه الدنيا الأخلاقية والثورية أُمَّاً أنجبت سيداً بحجم ثورة وسيادة وسماحة إنسانية وقوة أخلاقية ومجد مقاومة داست عظمة تل أبيب ونالت بشدة من مشاريع داعميها وهزمت الجيش الذي لا يُهزَم، لتقول للعالم نعم يمكننا أن ننجب ونربي الأبطال الذين لم ينجبهم إلا قلّة بهذا الزمان، أعني بذلك السيدة الطاهرة والزاهدة العفيفة المربية الحاجة نهدية صفي الدين والدة سماحة الأمين العام لحزب الله الأخ العزيز السيد حسن نصرالله".

وتابع: "إننا إذ ننعاها لكل الأحرار وكل مستضعف وثائر بهذا العالم ننعاها لهذا البلد بصفتها أم وطن وشعب وقيم وتضحيات وشهداء ومقاومة وانتصارات سيادية بحجم المنطقة، وهي بحق أُمّ لكل اللبنانيين بكلّ طوائفهم، ونحن أهل العزاء مع والدنا المربي السيد عبد الكريم نصر الله وأخي سماحة الأمين العام المحفوظ بعين الله تعالى، وما أعظمها من مربية هزّت بيدها سرير هزَّ توازنات المنطقة وأسَّس لأكبر الضمانات السيادية للبنان والإقليم، والأم التي تحمل أعباء المظلومين وأنين المعذبين ونهضة الثوار وقبضات الإنتصار وصخيب الأشلاء العزيزة لأهل غزّة وجبهات المنطقة لتكون شاهد الله والإنسان بأعظم ملكوت الرب العظيم". (الوكالة الوطنية)