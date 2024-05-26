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لبنان

باسيل قدّم تعازيه لنصرالله

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:29
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قدّم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، تعازيه للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بوفاة والدته، سائلاً لها الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان بفقدانها.
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