باسيل قدّم تعازيه لنصرالله

قدّم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، تعازيه للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بوفاة والدته، سائلاً لها الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان بفقدانها.

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