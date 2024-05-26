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لبنان

الموت يغيب والدة زوجة المدير العام لوزارة الاعلام

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:31
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غيب الموت السيدة فاطمة محمد عبدالله حلاوي، والدة الاعلامية غادة حلاوي زوجة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه.

‎يوارى جثمانها في ثرى جبانة بلدتها قعقعية الجسر، اليوم الأحد، عند الثانية من بعد الظهر.
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‎تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الاسبوع في منزلها في بلدة قعقعية الجسر - الحي العريض.

أسرة "لبنان24" تسأل الله الرحمة للفقيدة والصبر والسلوان لعائلتها الكريمة.

لبنان

تعازي ووفيات

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