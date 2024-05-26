الموت يغيب والدة زوجة المدير العام لوزارة الاعلام

غيب الموت السيدة فاطمة محمد عبدالله حلاوي، والدة الاعلامية غادة حلاوي زوجة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه.



‎يوارى جثمانها في ثرى جبانة بلدتها قعقعية الجسر، اليوم الأحد، عند الثانية من بعد الظهر.

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‎تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الاسبوع في منزلها في بلدة قعقعية الجسر - الحي العريض.



أسرة "لبنان24" تسأل الله الرحمة للفقيدة والصبر والسلوان لعائلتها الكريمة.