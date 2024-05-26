"الحزب" يدمّر المنظومات الفنية في هذا الموقع الاسرائيلي

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وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وسقطت في أماكن مفتوحة".

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الاحد، انه دمّر المنظومات الفنية في موقع العباد.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا صباح يوم الأحد 26-5-‏‏2024 المنظومات الفنية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة ‏مباشرة ممّا أدى إلى تدميرها".