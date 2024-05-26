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لبنان

"الحزب" يدمّر المنظومات الفنية في هذا الموقع الاسرائيلي

Lebanon 24
26-05-2024 | 05:14
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الاحد، انه دمّر المنظومات الفنية في موقع العباد.


وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا صباح يوم الأحد 26-5-‏‏2024 المنظومات الفنية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة ‏مباشرة ممّا أدى إلى تدميرها".
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وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وسقطت في أماكن مفتوحة".
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