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لبنان

الموسوي: نؤيد المرشح الذي نطمئن إليه

Lebanon 24
26-05-2024 | 05:27
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أكد المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الموسوي ان "وطننا مستهدف من قبل إسرائيل، ومن أسباب استهدافه لأنه يشكل صيغه تعايش فريدة من نوعها"، معتبراً أن"التقسيم لهذا الوطن يعد أسوأ من الإحتلال".
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ورأى خلال الاحتفال الذي نظمه "حزب الله" في حسينية الإمام الحسن في بلدة النبي شيت لمناسبه 25 أيار: أن "العدو الاسرائيلي يعيش وضعا قلقا وإرهاقا نفسيا، ووضعه في الويل، ويعاني من أزمات كثيرة داخلية تتعلق بالأسرى، وخارجية كالمحكمة الدولية".

وفي ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية، قال:  "نحن نؤيد المرشح الذي نطمئن إليه في موضوع المقاومة، ونثق في استقامته ورؤيته الإنمائية، والفريق الآخر لا يزال يرفض الحوار في هذا الشان".

 واعتبر أن "السبب الرئيسي في كل المشاكل الاجتماعية في لبنان هو البعد عن الدين، لذا علينا أن نخاف الله في كل معاملاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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