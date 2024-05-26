مأساة لبنانية جديدة في الاغتراب.. حادث مروع ينهي حياة "ابو سمير"

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تعرض المغترب سامر مرعب "ابو سمير"، ابن بلدة تنورين- قضاء البترون، لحادث سير مروع ليلا في جدة بالسعودية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".ونقل مرعب الى احد المستشفيات لتلقي العلاج لكنه مالبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.يذكر بأن الشاب من سكان بلدة ضهر العين في الكورة.