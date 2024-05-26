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لبنان

مأساة لبنانية جديدة في الاغتراب.. حادث مروع ينهي حياة "ابو سمير"

Lebanon 24
26-05-2024 | 05:28
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تعرض المغترب سامر مرعب "ابو سمير"، ابن بلدة تنورين- قضاء البترون، لحادث سير مروع ليلا في جدة بالسعودية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 

ونقل مرعب الى احد المستشفيات لتلقي العلاج لكنه مالبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.
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يذكر بأن الشاب من سكان بلدة ضهر العين في الكورة.
 
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