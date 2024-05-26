الصمد: الانتخابات الرئاسية مؤجلة

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اعتبر النائب جهاد الصمد أن "رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه هو الأكثر قبولًا لدى السنة والشيعة والدروز، إنما مشكلته تكمن عند المسيحيين"، معتبرًا أن "المجلس النيابي بصيغته الحالية لا يمكنه انتخاب رئيس من دون توافق".وأوضح الصمد في حديث إذاعي، أن "الحوار يهدف إلى الاتفاق على رئيس للجمهورية وتعيين رئيس للحكومة ومن ثم تشكيل حكومة".وأعلن أن "الانتخابات الرئاسية مؤجلة الى ما بعد غزة واللقاءات والبيانات الآن هي وقت ضائع". (الوكالة الوطنية)