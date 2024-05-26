الحرارة نحو ارتفاع.. وتحذير لروّاد البحر!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: ينحسر تدريجا المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا بداية الأسبوع المقبل حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية.

تحذير: إلى رواد البحر وهواة السباحة، يقدر ارتفاع موج البحر بحدود المتر ونصف خلال الفترة الممتدة من الاحد 26 أيار حتى مساء يوم الاربعاء 29 أيار، مع إمكانية تكون تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية.



- الطقس المتوقع في لبنان

اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تعود للانخفاض على الساحل والجبال. يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية، مع احتمال تساقط الرذاذ المحلي في الشمال.

الأربعاء: غائم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.



- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 55 و % 75.



- حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 23 درجة.



- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,31 ساعة غروب الشمس: 19,40 . (الوكالة الوطنية)