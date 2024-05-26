اعلن "حزب الله" في بيان عصر اليوم الأحد، استهداف موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه.





وقال في بيانه: "في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو في بلدة الناقورة وإصابة المدنيين، شنّنا يوم الأحد 26-5-2024 هجومًا ناريًا مُكثّفًا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه، وحققنا إصابات مباشرة وأوقعنا فيهم خسائر مؤكدة".

Advertisement