Advertisement

وذكرت منصات إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الفيديو أن الشاب يدعى، أحمد مطلق، وهو يتيم الأبوين، وتم خطفه في منطقة الهرمل، وأن الخاطفين يطالبون بمبلغ 50 ألف دولار لإطلاق سراحه.ويناشد أحمد بالفيديو شخصاً اسمه محمود ويخاطبه قائلاً "خيو" (أخي باللهجة السورية)، مشيراً إلى أن الخاطفين وضعوا مهلة أسبوع لتسليمهم الفدية.وأوضح أنه يتعرض للضرب المبرح والتعذيب والصعق بالكهرباء، وأنه يعيش على الماء فقط بلا طعام، وأضاف: "أعرف أن المبلغ كبير، ولكن لا تتركوني مشان (لأجل) الله".يعتذر عن نشر الفيديو نظراً لقساوته.