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لبنان

مستنكرًا الإعتداء الإسرائيلي.. الحلبي اتصل بمديرة مدرسة شوكين للاطمئنان الى التلامذة الجرحى

Lebanon 24
26-05-2024 | 06:23
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إتصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عباس الحلبي بمديرة مدرسة شوكين الرّسميّة نسرين شعيب، واطمأنّ منها على سلامة التلامذة الذين تعرّضوا للإصابة أثناء الإعتداء الاسرائيلي السّافر بالغارة التي استهدفت منطقة كفردجال منذ ايام وارتقى خلالها الاستاذ الثانوي محمد ناصر فران شهيدا.
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واستنكر الحلبي  "هذه الجريمة التي تدلّ على همجيّة هذا العدوّ المجرم"، متمنيا الشّفاء العاجل للجرحى. (الوكالة الوطنية)
 
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