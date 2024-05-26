مفاجأة من ضربة الناقورة.. أداة تستخدمها إسرائيل لأول مرّة!

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افادت مندوبة "لبنان 24" بان استهداف الدراجة في الناقورة اليوم حصل بواسطة طائرة "درون انتحارية". وهذه المرة الأولى الذي يقوم العدو بهكذا عملية.وكانت طائرة اسرائيلية قد استهدفت، اليوم الأحد، دراجة نارية في بلدة الناقورة - جنوب لبنان.وأسفرت الضربة عن سقوط شهيد وجرح شخص آخر حالته مُستقرة.