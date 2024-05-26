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لبنان

للمرة الثانية اليوم.. العدو يستهدف هذه المنطقة الجنوبية

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران المسير الإسرائيلي أغار للمرة الثانية على المنطقة الواقعة بالقرب من عامود الارسال التابع لقناة المنار في جبل بلاط.



وكانت قد شنّت طائرة مسيرة، في وقت سابق غارة استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي.
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