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لبنان

شهيدان إثر إستهداف دراجة في عيتا الشعب

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:10
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أغار العدو الاسرائيلي، اليوم الأحد على بلدة عيتا الشعب.


وذكرت مندوبة "لبنان 24" أن العدو استهدف دراجة في البلدة، موقعاً إصابات.
 
 
وأفيد بسقوط شهيدين مدنيين إثر الغارة، أحدهما ميكانيكي.
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