شهيدان إثر إستهداف دراجة في عيتا الشعب

أغار العدو الاسرائيلي، اليوم الأحد على بلدة عيتا الشعب.





وذكرت مندوبة "لبنان 24" أن العدو استهدف دراجة في البلدة، موقعاً إصابات.

وأفيد بسقوط شهيدين مدنيين إثر الغارة، أحدهما ميكانيكي.