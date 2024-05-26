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لبنان
شهيدان إثر إستهداف دراجة في عيتا الشعب
Lebanon 24
26-05-2024
|
07:10
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أغار العدو الاسرائيلي، اليوم الأحد على بلدة عيتا الشعب.
وذكرت مندوبة "لبنان 24" أن العدو استهدف دراجة في البلدة، موقعاً إصابات.
وأفيد بسقوط شهيدين مدنيين إثر الغارة، أحدهما ميكانيكي.
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