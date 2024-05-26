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لبنان

رعد: العدوّ فشل في تحقيق كلّ الأهداف

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:25
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اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "من يُراهن على تسويةٍ أو مُصالحةٍ أو تطبيع مع العدوّ الإسرائيلي إنّما يُسهِم معه في تقطيع الوقت ويُعطيه فرصةً من أجل أن ينتهزها ليُحكم سيطرته البلاد شبراً فشبراً ومرحلةً فمرحلة".
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وقال رعد خلال حفل تكريمي أنّه "قد يتحدث البعض عن خطأ تقديرٍ لدينا في أن نتضامن مع المذبوحين المضطهدين في غزة، في فلسطين فنقول لهم حين يتمادى المجرم في جريمته لن يوفّر أحداً، لذلك ما لم نقطع الطريق على هذا العدوّ المجرم من أجل أن يحسب الحسابات ومن أجل أن يضعف في الإقدام على تحقيق أهدافه سوف يسهل عليه الأمر".

ولفت  إلى أننا "نواجه العدوّ ومخططه في غزة ونتضامن مع المظلومين من أهلها من أجل أن نُضعِف قدرته على تحقيق أهدافه ومن أجل أن نُحبط مشروعه ومن أجل أن ندفعه للإنكفاء وللإحساس بالضعف وما أردناه نحن بصدد تحقيقه إن شاء الله".

وأكد انّ "العدوّ فشل في تحقيق كلّ الأهداف التي طرحها قبل عدوانه على غزة ولم يحقّق أيًّا منها،  إذ تصعد من بعض قيادته بعض التهديدات باتجاه لبنان فنقول لهم نعرف وضعكم بالدقة ونعرف ما أنتم عليه ونحن ننتظركم".

وختم رعد: "الذين يُريدون أن يرسموا حدوداً لتدخّلنا فإنّ مقاومتنا فضلاً عن أنها مشروعةً دينياً وأخلاقياً وإنسانياً وقانونياً أيضاً هي قرار والتزام حكومي دائم في بلدنا". (الوكالة الوطنية)
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