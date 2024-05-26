بعد انتهاء المهلة المعطاة لهم.. بلدية بدأت بتنفيذ قرار ترحيل النازحين غير الشرعيين (صور)

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تنفيذًا لقرار ترحيل النازحين السوريين غير الشرعيين من سهل البلدة، باشرت بلدية دير الأحمر بعملية الترحيل، بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها بالتعاون مع اتحاد بلديات دير الأحمر ولجنة نواطير دير الأحمر.وتم استقدام جرافات لهدم الخيم والغرف المخالفة، وتوقيف المخالفين الذين لم يستجيبوا للمهلة المعطاة لهم، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة. (النهار)