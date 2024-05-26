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لبنان

لقاء مصري لبناني بحث تسهيل دخول الصادرات بين البلدين

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:50
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استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، وزير الزراعة عباس الحاج حسن بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وكانت مناقشة لسبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولبنان في قطاع الزراعة.
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وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء المصري أن "القاهرة وبيروت تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على جميع الأصعدة، وأن مصر حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن الحكومة حريصة من خلال أجهزتها المعنية على تسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، أُسوة بجهود الحكومة اللبنانية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان من السلع المختلفة، فضلاً عن دعم معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين".

وشدد على "حرص القاهرة على دعم لبنان الشقيق، آخذًا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها على جميع الدول، لاسيما مصر ولبنان".

وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن "عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في الملفات ذات الأولوية في الأطر الدولية بما يخدم مصلحة الدولتين".  وشدّد على تقدير بلاده العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان، وهو ما يعد محل تقدير كبير من الجانب اللبناني. وأشار إلى "وجود الكثير من فرص التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وبيروت في مجال الزراعة خاصة الاستزراع السمكي".

بدوره أشار وزير الزراعة المصري إلى "استمرار جهود التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة في مصر ولبنان"، مُعربًا عن تقديره "لقيام الجانب اللبناني بتذليل العقبات التي تقف أمام تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق اللبنانية". وأعرب عن تطلعه "لبحث جميع أوجه التعاون المشترك بين مصر ولبنان والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الجانب اللبناني في مصر".

وفي ختام الاجتماع، أوصى رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة المصرية واللبنانية لدفع مجالات التعاون المشترك في قطاع الزراعة، مُعربًا عن تطلعه لتلقي أي مقترحات من شأنها دعم هذا التعاون المشترك. (الوكالة الوطنية)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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