"حزب الله" شيّع بلال أمين مراد في عيترون

شيّع "حزب الله" وجمهور المقاومة في بلدة عيترون الجنوبية "الشهيد بلال أمين مراد (ناصر)، بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزله، شارك فيها النائبان حسن فضل الله وحسين جشي، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبدالله ناصر وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء وحشد من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع بلدة عيترون على مرأى عدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.

وأقيمت مراسم تكريمية على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي، وتولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم "الحزب"، وبعد أن وضعت أكاليل من الزهر أمام نعش الشهيد، أدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة، لتنطلق المسيرة مجدداً تجاه روضة الشهداء، حيث ووري الجثمان في الثرى إلى جانب رفاق الدرب.

( الوكالة الوطنية)