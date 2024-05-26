نعى "حزب الله" في بيان، عصر اليوم، الشهيد "محمد حسن بيضون، "علاء"، مواليد عام 1989 من مدينة بنت جبيل وسكان بلدة حبوش في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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