رئيس "القومي" يعزي أمين عام "حزب الله" بوفاة والدته

وجّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان رسالة تعزية إلى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، بوفاة والدته "أم حسن"، وجاء في الرسالة:

"بقلوب وعقول مؤمنة بسنن الكون، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها والدتكم الفاضلة الحاجة "أم حسن"، رحمها الله.

إننا إذ نعزيكم برحيل الوالدة الفاضلة، فنحن على يقين بأنّ للأم مكانة عظيمة، فكيف وأنها أمٌ مجاهدة أسست مع شريك حياتها العزيز الحاج "أبو حسن" عائلة اختطت طريق الجهاد والمقاومة عزاً وكرامة وشهادة.

باسمي وباسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، قيادة وأعضاء ومقاومين يرابطون على الثغور كتفاً إلى كتف مع رفقاء السلاح في كل أحزاب المقاومة وفصائلها وحركاتها، نتوجّه إلى سماحتكم وللعزيز المجاهد "أبو حسن" وكل العائلة الكريمة، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة". (الوكالة الوطنية)