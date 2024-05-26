Advertisement

لبنان

رئيس "القومي" يعزي أمين عام "حزب الله" بوفاة والدته

Lebanon 24
26-05-2024 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1204368-638523354957071284.jpg
Doc-P-1204368-638523354957071284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان رسالة تعزية إلى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، بوفاة والدته "أم حسن"، وجاء في الرسالة:

 "بقلوب وعقول مؤمنة بسنن الكون، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها والدتكم الفاضلة الحاجة "أم حسن"، رحمها الله.

 إننا إذ نعزيكم برحيل الوالدة الفاضلة، فنحن على يقين بأنّ للأم مكانة عظيمة، فكيف وأنها أمٌ مجاهدة أسست مع شريك حياتها العزيز الحاج "أبو حسن" عائلة اختطت طريق الجهاد والمقاومة عزاً وكرامة وشهادة.

 باسمي وباسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، قيادة وأعضاء ومقاومين يرابطون على الثغور كتفاً إلى كتف مع رفقاء السلاح في كل أحزاب المقاومة وفصائلها وحركاتها، نتوجّه إلى سماحتكم وللعزيز المجاهد "أبو حسن" وكل العائلة الكريمة، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة". (الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:07 | 2024-05-26
13:03 | 2024-05-26
13:00 | 2024-05-26
12:33 | 2024-05-26
12:20 | 2024-05-26
12:10 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24