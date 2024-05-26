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لبنان

التوتر مستمرّ جنوباً.. هذه آخر المستجدات الميدانية

Lebanon 24
26-05-2024 | 09:05
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تتعرض أطراف عدد من القرى في القطاعين الاوسط والشرقي لقصف مدفعي اسرائيلي من عيار 240 ملم، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وتركز القصف على أطراف بلدات عيترون، يارون، مارون الراس وحرج كونين وصولاً الى اطراف راشيا الفخار.
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وأفيد بأن سيارات الاسعاف توجهت الى مكان الغارة التي نفذتها مسيرة معادية على بلدة يارون.
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