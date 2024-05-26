التوتر مستمرّ جنوباً.. هذه آخر المستجدات الميدانية

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تتعرض أطراف عدد من القرى في القطاعين الاوسط والشرقي لقصف مدفعي اسرائيلي من عيار 240 ملم، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وتركز القصف على أطراف بلدات عيترون، يارون، مارون الراس وحرج كونين وصولاً الى اطراف راشيا الفخار.وأفيد بأن سيارات الاسعاف توجهت الى مكان الغارة التي نفذتها مسيرة معادية على بلدة يارون.