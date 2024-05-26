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لبنان

توقيف أب وابنه في القبة.. هذا ما ارتكباه

Lebanon 24
26-05-2024 | 09:21
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أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات في منطقة القبة كلا من "ر.ق" وابنه "ا.ق" وتم اقتيادهما الى التحقيق، وذلك لقيامهما بترويج المخدرات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".  


وجرى تسليمهما الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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