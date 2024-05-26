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لبنان

مجلس عزاء لرئيسي ورفاقه في مقام السيدة خولة في بعلبك

Lebanon 24
26-05-2024 | 09:45
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أقامت عتبة السيدة خولة في بعلبك مجلس عزاء للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان ورفاقهما، بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور الحاج حسين النمر، مفتي البقاع الشيخ خليل شقير، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، مسؤول قطاع بعلبك يوسف اليحفوفي ومدير العتبة حسين نصرالله وفاعليات.

 استهل المجلس بتلاوة القارئ الدولي الشيخ محمد أمهز آيات بينات من القرآن الكريم، تلاه مجلس عزاء حسيني للشيخ طلال المسمار، و"لطميات" مع الرادود حسين عياش. (الوكالة الوطنية)

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