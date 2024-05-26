إستهداف دراجة في حولا... ماذا في المعلومات الاولية؟

أغار العدو الاسرائيلي، اليوم الأحد، على بلدة حولا بالقرب من الحسينية.







وأفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف دراجة نارية في البلدة ووقوع شهداء وعدد من الاصابات تم نقلها الى احد مستشفيات المنطقة.

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