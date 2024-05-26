رداً على استهداف عيترون.. "الحزب" نفّذ هذه العملية اليوم

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اعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة سنير.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة ‏‏والمنازل المدنية وخصوصًا عيترون، استهدفنا يوم ‏الأحد 26-5-2024 مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة سنير بالأسلحة ‏المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".‏