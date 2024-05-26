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لبنان

إطلاق نار في شارع ابن سينا.. اليكم ما عُرف عن الإشكال

Lebanon 24
26-05-2024 | 10:30
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أقدم كل من المدعو "ع.ح" و "ع.ح" في محلة شارع ابن سينا - القبة على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ع.ي" من مسدسات حربية واصاباه بطلقات نارية في قدميه، ثم لاذا بالفرار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24". 


وأفيد أن مجهولاً أقدم على إطلاق النار في الهواء ترهيباً لمطلقي النار من دون وقوع اصابات.
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هذا ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج. 

وعرف ان اطلاق النار حصل على خلفية تتعلّق بالمخدرات.
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