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لبنان

قنصل لبنان الفخري في فلورنس أولم على شرف البطريرك الراعي

Lebanon 24
26-05-2024 | 10:52
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أقام قنصل لبنان الفخري في فلورنس شربل الشبير وشقيقاه زخيا وبول، مأدبة غداء على شرف البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في OSTERIA DELL’OLIO في فلورانس، شارك فيها وزيرا الداخلية والبلديات والسياحة بسام مولوي ووليد نصار.

 والقى الشبير كلمة رحب فيها بالبطريرك الراعي والحاضرين وقال: "نعود ونلتقي من جديد لنفرح معا بثمار الجهود التي بذلت لنفتتح معا رعية مار شربل في فلورنس بمباركة صاحب الغبطة وببركة مار شربل".

 وأضاف: " القديس شربل ليس قديسا للموارنة والمسيحيين فقط، بل عجائبه تخطّت العالم بأكمله، لم يميّز بين دين او طائفة او عرق، انه عابر للطوائف والمذاهب، نأمل ان يمنَّ علينا وعلى وطننا بأعجوبة تنقذه من الحالة الصعبة التي يتخبط بها".

 واثنى نصار في كلمته على "المبادرة التي قام بها القنصل الشبير والتضحيات التي يقدمها للبنان في هذه الظروف الصعبة"، وشكر الوزير باسيل على "حسن اختياره للشبير قنصلا فخريا في فلورونس يوم كان وزيرا للخارجية"، مؤكدا انه كان "على قدر المسؤولية ورفع اسم لبنان عاليا".

واعلن عن قرار سيصدره غدا بعد عودته الى لبنان بإدراج كنيسة رعية مار شربل في فلورانس على خارطة السياحة العالمية والترويج لها عالميا.

وقدم نصار درعا تقديرية للشبير عربون محبة وتقدير.

(الوكالة الوطنية)

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