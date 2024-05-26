بري يلتقي جنبلاط في عين التينة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بحضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي.وتناول اللقاء عرض المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وكان اللقاء مناسبة وضع خلالها جنبلاط رئيس المجلس بأجواء لقاءاته الخارجية.