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لبنان

قطع طريق في شكا... ما السبب؟

Lebanon 24
26-05-2024 | 11:13
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قطع عدد من الاهالي الطريق في شكا مقابل فرنسا بنك، وذلك احتجاجاً على الوجود الكثيف للنازحين السوريين في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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شكا...

السبب؟

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