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لبنان

الأسد أبرق لنصرالله معزيا

Lebanon 24
26-05-2024 | 11:28
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أبرق رئيس ‏الجمهورية العربية السورية بشار الأسد الى الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله معزيا بوفاة والدته.
وجاء في نص البرقية: "تلقينا بحزن وأسى نبأ وفاة والدتكم المرحومة السيدة الفاضلة أم حسن رحمها اللّه ‏وأسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.‏
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إنّ النساء تُعرف بمن أنجبن، ولقد أنجبت أمهات المقاومين الأحرار رجالًا ثابتين ‏على المبادئ مناضلين من أجل الحق، والمرحومةٍ أم حسن أنجبت وأنشأت رجلًا ‏سار في طريق المقاومة حتى أصبح قائدًا فذًا ورمزًا مُشرقًا لها منحها عبر شجاعته ‏وفكره المتقد هيبة ومنعة، صادقًا يهابه ويصدقه الأعداء قبل الأصدقاء، عمل من أجل ‏إرساء أسس الحق والعدالة ورفع الظلم عن المظلومين، فأسهمت الحاجة أم حسن ‏بذلك مساهمة غنية وكبيرة في حياة لبنان والمنطقة وفي إغناء أطهر المُثل الأخلاقية ‏الشريفة.‏
يبقى فقد الأم أصعب من أي فقد آخر، فتقبّلوا مني أصدق التعازي لكم ولعائلتكم ‏الموقرة، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يكرمكم بموفور الصحة ‏والسعادة والسداد".‏
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