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لبنان

أحمد الحريري يُعزي بوفاة والدة نصر الله

Lebanon 24
26-05-2024 | 11:33
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قدم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري يرافقه مستشاره مختار حيدر ووفد من التيار، واجب العزاء، اليوم، في حسينية الإمام الصدر في روضة الشهيدين، بوفاة والدة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله نهدية صفي الدين. 
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