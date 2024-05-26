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لبنان
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية.. حزب الله يستهدف شمال اسرائيل
Lebanon 24
26-05-2024
|
12:10
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها، قصف عناصر الحزب اليوم مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق والكاتيوشا.
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ورداً على اعتداءات الجيش الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، قصف عناصر الحزب ثكنة يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف عناصر الحزب ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
كما قصف عناصر الحزب قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وتموضعات جنود العدو في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا وحققوا فيها إصابات مؤكدة.
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