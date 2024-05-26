رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية.. حزب الله يستهدف شمال اسرائيل

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها،‏ قصف عناصر الحزب اليوم مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا.‏ورداً على اعتداءات الجيش الاسرائيلي على القرى الجنوبية ‏الصامدة،‏ قصف عناصر الحزب ثكنة ‏يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏كما استهدف عناصر الحزب ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏‏كما قصف عناصر الحزب قاعدة خربة ماعر ‏ومرابض مدفعيتها وتموضعات جنود العدو في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏وحققوا فيها إصابات مؤكدة. ‏