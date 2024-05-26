القصف الإسرائيلي يشعل الحرائق في هذه البلدات!

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم مستهدفاً بلدة ميس الجبل بصاروخين سمع دويهما بمناطق عدة من الجنوب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وتسبب استهداف العدو الإسرائيلي للمنطقة الواقعة بين بلدتي الدلافة وبرغز بنشوب حرائق في أحراج المنطقة، وبعض الأراضي الزراعية، وعلى الفور سارعت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وللمديرية العامة للدفاع المدني وبمعاونة أهالي المنطقة إلى مكان الحريق وعملت على تطويقه وإخماده.

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الى ذلك، استهدفت صلية صاروخية كبيرة القطاع الشرقي، وسمع دوي انفجارات داخل الأراضي المحتلة رغم تفعيل القبة الحديدية.

كما اغار الطيران الاسرائيلي مستهدفاً بلدة ميس الجبل، وتحركت على الفور فرق الاسعاف الى المكان المستهدف.