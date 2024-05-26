Advertisement

لبنان

القصف الإسرائيلي يشعل الحرائق في هذه البلدات!

Lebanon 24
26-05-2024 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1204421-638523488216217593.png
Doc-P-1204421-638523488216217593.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم مستهدفاً بلدة ميس الجبل بصاروخين سمع دويهما بمناطق عدة من الجنوب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وتسبب استهداف العدو الإسرائيلي للمنطقة الواقعة بين بلدتي الدلافة وبرغز بنشوب حرائق في أحراج المنطقة، وبعض الأراضي الزراعية، وعلى الفور سارعت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وللمديرية العامة للدفاع المدني وبمعاونة أهالي المنطقة إلى مكان الحريق وعملت على تطويقه وإخماده.
Advertisement
 
الى ذلك، استهدفت صلية صاروخية كبيرة القطاع الشرقي، وسمع دوي انفجارات داخل الأراضي المحتلة رغم تفعيل القبة الحديدية.
 
كما اغار الطيران الاسرائيلي مستهدفاً بلدة ميس الجبل، وتحركت على الفور فرق الاسعاف الى المكان المستهدف.
 
وقصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته خراج بلدة السريرة فيما يسمى حورتا التحتا وأطراف بلدة كفرشوبا.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:10 | 2024-05-26
15:54 | 2024-05-26
15:44 | 2024-05-26
15:16 | 2024-05-26
15:03 | 2024-05-26
14:55 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24