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لبنان

شهداء جدد لحزب الله.. على طريق القدس

Lebanon 24
26-05-2024 | 12:33
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نعى الاعلام الحربي في حزب الله كلاً من الشهيد وسام علي حميد "ملاك" مواليد عام ١٩٩٨ من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والشهيد علي يوسف حرب "حيدر" مواليد عام ١٩٨٣ من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
كما نعى حزب الله الشهيد طارق بسام عوض "مجاهد" مواليد عام ٢٠٠٣ من بلدة حولا في جنوب لبنان،  والشهيد حسين سلمان مصطفى "حيدر" مواليد عام ٢٠٠٤ من بلدة حولا في جنوب لبنان، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.
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