Advertisement

لبنان

باسيل شارك في القداس لمناسبة ترميم كنيسة مار شربل في ايطاليا

Lebanon 24
26-05-2024 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1204430-638523507525777616.png
Doc-P-1204430-638523507525777616.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في القداس الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، لمناسبة ترميم كنيسة مار شربل في مدينة فلورنس الإيطالية، بمبادرة من القنصل شربل شبير.
Advertisement
وقد حضر القداس إلى النائب باسيل وزوجته شانتال عون باسيل، وزيرا الداخلية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي ووليد نصار وسفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر وسفير لبنان في الفاتيكان د. فريد الخازن ونائب رئيس "التيار" للعلاقات مع الأحزاب الخارجية د. ناجي الحايك، ومنسق "التيار" في إيطاليا د. جهاد جبور ومساعده أنطوني شبير، وشخصيات اقتصادية ودبلوماسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:10 | 2024-05-26
15:54 | 2024-05-26
15:44 | 2024-05-26
15:16 | 2024-05-26
15:03 | 2024-05-26
14:55 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24