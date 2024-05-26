كتلة حارة سريعة نحو لبنان وأمطار عابرة... هذا ما كشفه الأب خنيصر

Advertisement

وأضاف خنيصر: "تشتد سرعة الرياح التي ستحمل معها نسبة من الغبار ستسيطر على لبنان يومي الاثنين والثلاثاء بنسبة 85%، وتتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كم في الساعة".



الحرارة على الساحل ليوم الاثنين: 30-32 نهاراً و23 ليلاً.

في البقاع: 31 نهاراً و19 ليلا.

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و17 ليلاً.

على الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و11 ليلاً.

الرياح: جنوبية مصدرها سيناء سرعتها 60 كم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1008hpa.

الرطوبة: 45%.

حالة البحر: مائج بين المتر والمترَين.

حرارة المياه 25 درجة.

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن "كتلة حارة تتمدد من صحراء مصر وسيناء نحو لبنان وسوريا، سوف ترفع درجات الحرارة خلال يوم الاثنين لتعود وتنخفض منتصف الاسبوع المقبل، طقس حار في البقاع والساحل والحرارة ستتراوح بين 30 و 32 ساحلاً و 31 بقاعا، يتحوّل الطقس الى غائم ويُحتمل ان تتساقط امطار عشوائية خلال فترات الظهيرة وبعد الظهر".