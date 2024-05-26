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لبنان

وزير الزراعة بحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
26-05-2024 | 13:54
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زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم، في اطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري السيد القصير، بمكتبه بالعاصمة الادارية المصرية، لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بها، حيث استعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وازالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين اللبناني والمصري.
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وأشار الحاج حسن الى رغبته في "الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الامر".
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية اللواء الحسين فرحات، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصرى الدكتور سعد موسى وبعض قيادات وزارتي الزراعة في البلدين.
 
يذكر ان الحاج حسن جال خلال زيارته لمصر في محافظة بورسعيد، رافقه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور ابرهيم الدخيري، واطلع على الانشطة الزراعية بالمحافظة وتفقد المزارع السمكية فيها، وكذلك سوق السمك، بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد. كما زار الوزير مركز المفرخ السمكي بمحافظة الإسكندرية واطلع على كيفية استزراع القريدس واصناف عديدة من الاسماك، ثم توجه الى مصنع سمرمون لتصنيع وتعبئة الاسماك بمدينة برج العرب، حيث تم استعراض منتجات المصنع التي تتضمن مختلف العمليات من تدخين وتمليح وتعبئة.

 
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