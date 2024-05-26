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لبنان

بو عاصي من بروكسيل: ضرورة عودة النازحين السوريين حتمية

Lebanon 24
26-05-2024 | 14:32
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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، من بروكسيل، في مقابلة تلفزيونية  أن "هناك ثلاثة اطراف تؤثّر على عودة السوريين غير الشرعين من لبنان الى سوريا:
1- ضعف الموقف اللبناني الرسمين ولكن الشكر لله بلغ اليوم مقاربة تعتبر ان مفتاح عودة النازحين الى سوريا هو وقف الدعم المالي. لذا على لبنان الشعبي أن يواكب لبنان الرسمي.
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2- المجتمع الدولي وقد حملنا ملف الوجود السوري غير الشرعي وجلنا على عواصم القرار فيه من واشنطن الى نيويورك وباريس واليوم بروكسيل للتأكيد لهم بكل إحترام "مش شغلكم شو القرار السيادي" الذي يأخذه لبنان.
3- نظام بشار الاسد الذي يتحجج بأمور كثير لعدم عودتهم منها مسألة قدرته على إعالتهم. نحن نتأمل أن يتم تمويل السوريين داخل سوريا ولكن ضرورة رحيلهم عن لبنان ليس مشروطة بذلك. عظيم إن تم ذلك ولكن إن تعذر، فضرورة عودتهم حتمية وكل الأعذار ساقطة".
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