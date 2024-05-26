ضرباه على رأسه... وسرقا سيّارته في جزين

تعرض المواطن ن.م للضرب والسرقة في وادي الليمون بمنطقة جزين بعد أن ضلّ الطريق واستعان بشخصين في صيدا استقلا سيارته، وقبل وصولهم الى برتي، وتحديدا في وادي الليمون بمنطقة جزين أقدما على ضربه على رأسه وسرقا سيارته وفرا بها الى مكان مجهول، وعملت سيارة إسعاف تابعة للصليب الاحمر على نقله الى مستشفى حمود، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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